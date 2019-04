später lesen Mainz-Trainer Schwarz hält Druck hoch: Haben hohe Ansprüche Teilen

Mit gestärktem Selbstwertgefühl und wieder entdeckter Torgier startete Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in die neue Trainingswoche. An deren Ende steht am Samstag das Topspiel der Woche beim Tabellenzweiten Borussia Dortmund (18.30 Uhr). dpa