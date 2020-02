Mainz: Überfahrener Wolf kommt ins Naturhistorische Museum

Mainz Der im Januar auf einer Autobahn bei Mainz überfahrene Wolf soll im Naturhistorischen Museum der Stadt ausgestellt werden. „So können wir alle mehr über den Wolf lernen, der wieder stärker in unseren Lebensraum zurückkehrt“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Der am 16. Januar tot aufgefundene Wolf kam nach Untersuchungen am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin aus den italienischen Alpen. Das etwa zweijährige Jungtier war vermutlich auf der Suche nach einem neuen Revier. Der Direktor des Naturhistorischen Museums Mainz, Bernd Herkner, sagte: „Der Mainzer Wolf musste aus dem Familienverband raus und sich ein Gebiet suchen, in dem er eine neue Familie gründen könnte. Das Rhein-Main-Gebiet wurde für ihn zur Sackgasse.“ Die voraussichtlich bis Ende des Jahres dauernde Anfertigung des Präparats verfolge auch das Ziel, falsche Vorstellungen über den Wolf zu revidieren.