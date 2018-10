Mainz und Kaiserslautern schmücken sich für Weihnachten

Festliche Stimmung bei milden Temperaturen: Mainz schmückt sich bereits Ende Oktober für die kommende Weihnachtszeit. Am Donnerstag haben Arbeiter auf mehreren Plätzen in der Innenstadt erste Lichterketten aufgehängt. dpa

Ab dem 29. November werden sie dann pünktlich zum Weihnachtsmarkt auch angeschaltet.

In Koblenz soll es nach Angaben einer Sprecherin mit der Dekoration Anfang November losgehen. In Kaiserslautern sind die Bäume seit dieser Woche ebenfalls bereit, in vorweihnachtlichem Lichterglanz zu erstrahlen. Bis Mitte November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Wirklich erleuchtet wird die Stadt nach Angaben der Tourist Information aber erst ab dem 26. November.