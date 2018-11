später lesen Mainz und Stuttgart erreichen Mehrheit für Windkraftausbau FOTO: Monika Skolimowska FOTO: Monika Skolimowska Teilen

Twittern

Teilen



Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dringen auf mehr Tempo beim Windkraftausbau. In einer Sondersitzung des Umweltausschusses im Bundesrat erhielten beide Länder nach Angaben des Umweltministeriums in Mainz am Mittwoch eine Mehrheit für entsprechende Anträge. dpa