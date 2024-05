Fußball Mainz verpasst Sprung aus Abstiegszone: 1:1 in Heidenheim

Der FSV Mainz 05 hat einen riesigen Schritt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga verpasst und geht vom Relegationsplatz aus in die verbleibenden beiden Spieltage. Das Team von Trainer Bo Henriksen kam am Sonntagabend trotz Führung nicht über ein 1:1 (1:0) beim 1. FC Heidenheim hinaus und bleibt so mit 29 Punkten hinter dem 1. FC Union Berlin (30). Vor 15.000 Zuschauern reichte ein Tor von Jonathan Burkardt (36. Minute) nicht zum ersehnten ersten Auswärtssieg der Saison. Tim Kleindienst (65.) glich zum Abschluss des 32. Spieltages für Heidenheim aus.