Mainz verschärft Lockdown: Fernunterricht und Notbetreuung

Mainz OB Ebling spricht von der wohl ernstesten Phase in der Pandemie. Angesichts einer Inzidenz von fast 200 verschärft die Landeshauptstadt den Lockdown zunächst für eine Woche.

Die Stadt Mainz stoppt wegen der stark steigenden Infektionszahlen den Präsenzunterricht in den Schulen ab Klasse fünf von kommenden Montag an. An den Kindertagesstätten werde es dann nur noch eine Notbetreuung geben, kündigte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Donnerstag an. „Wir halten die Situation für so dramatisch, wie wir sie bisher in der Pandemie noch nicht hatten.“ Buchläden, Bau-, Gartenbaumärkte und Blumengeschäfte dürfen nur noch für Einzeltermine öffnen. Bei Friseuren, Fahrschulen und dem außerschulischen Musikunterricht gilt eine Testpflicht.