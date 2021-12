Mainz visiert 60-Punkte-Marke im Jahr 2021 an

Mainz Dieses Derby bietet Mainz eine riesige Chance. Die 05er können eine besondere Marke knacken und auf einem Europapokal-Platz in die Winterpause gehen. Vor einem Gegenspieler warnt Chefcoach Svensson besonders.

Bo Svensson wurde fast ein wenig verlegen, als er auf seine Jahresausbeute mit dem FSV Mainz 05 angesprochen wurde. „Natürlich macht mich das stolz. Aber die Art und Weise wie wir es gemacht haben, macht mich noch mehr stolz. Dem Weg, den wir eingeschlagen haben, sind wir treu geblieben. Dass da 57 Punkte rausgekommen sind, ist Wahnsinn und sehr schön“, sagte der 42 Jahre alte Däne, der die Rheinhessen auf einem Abstiegsplatz und in beinahe aussichtsloser Lage vor gut elf Monaten übernommen hatte.

Svenssons Jahr begann mit einem Spiel gegen Rhein-Main-Rivale Eintracht Frankfurt und endet an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch mit einem solchen. Gewinnen die zuletzt beim 4:0 gegen Hertha BSC so starken Mainzer auswärts, haben sie nicht nur die 60-Punkte-Marke im Kalenderjahr erreicht, sondern dürfen auch auf einem Europapokalplatz in die kurze Winterpause gehen.