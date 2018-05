später lesen Mainz vor Dortmund-Spiel: „Jeder Punkt hilft weiter“ Teilen

Twittern

Teilen



Mit dem Schwung des 3:0-Sieges gegen RB Leipzig geht der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 am Samstag in sein letztes Auswärtsspiel beim Tabellendritten Borussia Dortmund. „Wir haben Respekt und wollen uns nicht über das Ergebnis, sondern über die Leistung definieren“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Donnerstag. „Jeder Punkt hilft und weiter und den streben wir im Idealfall an“, meinte der 39-Jährige. Der Erfolgskader der vergangenen Woche steht auch diesmal, hinzukommen könnten noch Suat Serdar und Leon Balogun, die wieder Teile des Teamtrainings absolvieren. Danny Latza und Emil Berggreen werden auch in Dortmund fehlen. dpa