Mainz vor Pokal-Pflichtaufgabe in Elversberg

Der DFB-Pokal steht am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals eine Pflichtaufgabe zu lösen. Das Team von Trainer Bo Svensson tritt heute (15.30 Uhr/Sky) bei Regionalligist SV Elversberg an und geht als deutlicher Favorit in das Duell mit dem Amateurclub.

Mainz hat nach den vergangenen drei Pokal-Spielzeiten in dem Wettbewerb etwas gutzumachen. Seit 2017/2018, als es die Mainzer ins Viertelfinale schafften, kamen die Rheinhessen nicht mehr über die zweite Pokal-Runde hinaus. Wer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen und wer im Tor stehen wird, will der 42 Jahre alte Svensson erst am Sonntag verraten.