später lesen Mainz will Aktionsplan für Luftreinhaltung ausbauen FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Die Stadt Mainz will ein Diesel-Fahrverbot mit weiteren Maßnahmen verhindern. „Wir werden bis Ende 2018 tatsächlich alle unsere Busse auf die neueste Euro-Norm gebracht haben“, sagte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) am Dienstag. „Wir wollen auch einsteigen in alternative Antriebsarten.“ Der Luftreinhalteplan von 2016 solle angepasst werden. Geplant ist bereits ein Ausbau der Straßenbahn. Vom SPD-regierten Rheinland-Pfalz forderte er, dass die Fahrzeugbeschaffung wieder gefördert wird. Die Autoindustrie müsse Diesel-Fahrern mit manipulierter Abgastechnik beim Umrüsten helfen. dpa