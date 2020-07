Mainz will an Straßenfastnacht 2021 festhalten

Mainz Die Mainzer Fastnacht will der Corona-Pandemie die Stirn bieten. „Soweit nicht etwas ganz Außergewöhnliches passiert, werden wir auch 2021 eine Straßenfastnacht haben“, sagte MCV-Präsident Reinhard Urban am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Zu ersten Überlegungen gehöre die Möglichkeit eines „umgekehrten Rosenmontagszugs“, über den am Freitag die „Allgemeine Zeitung“ berichtete: Dann sollen Motivwagen, Gardisten und Musiker nicht durch die Straßen ziehen, sondern die Menschen sollen sich an den Motivwagen vorbeibewegen.

Dies sei aber nur eine von mehreren Überlegungen, sagte Urban. Der MCV-Vorstand werde diese und andere Optionen prüfen und dann einen Beschluss fassen. Danach sollen sich noch die Fachausschüsse und Gremien damit befassen. Bis Oktober oder November könne bei diesen Überlegungen auch das weitere Infektionsgeschehen berücksichtigt werden, sagte Urban, der auch Mediziner ist. Beabsichtigt sei nach jetzigem Stand, an allen Formen der Mainzer Fastnacht festzuhalten, auch am ersten Aufwärmen zum 11.11., an der Fastnachtsposse im Staatstheater Mainz und an den Sitzungen - ob mit Publikum im Saal oder auf andere Weise könne jetzt aber noch nicht gesagt werden.