Mainz will Diesel-Fahrverbot unbedingt vermeiden

Die Mainzer blicken an diesem Donnerstag gebannt nach Leipzig: Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet dann über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) um Fahrverbote für Dieselautos. Falls das Gericht zwei Revisionen von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zurückweist, könnte es grünes Licht für Diesel-Fahrverbote geben. Eine Klage der DUH zu Fahrverboten vor dem Verwaltungsgericht Mainz ruht derzeit - das Verfahren könnte dann möglicherweise weitergehen. Andere Städte in Rheinland-Pfalz werden derzeit nicht von der Umwelthilfe beklagt. dpa

Die Stadt Mainz will alles tun, um ein Fahrverbot zu vermeiden. „Für Mainz kann man sagen, dass wir alle Energie hinein stecken, um ein Diesel-Fahrverbot zu verhindern“, sagte Sprecher Marc André Glöckner: „Das würde unsere Kommune zum Erliegen bringen.“ Denn Feuerwehr, Rettungsdienste und Entsorgung führen mit Diesel. „Wir haben schon eine Vielzahl an Maßnahmen umgesetzt“, erklärte Glöckner. Er nannte die Einführung der Umweltzone 2013 und die Erweiterung der Straßenbahn um neun Kilometer 2016 als Beispiele. Weitere Aktionen sind geplant: Mit einer Million Euro Unterstützung vom Land würden Busse umgerüstet und neue gekauft.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium sieht noch viele Fragen, falls es zu Fahrverboten käme. „So ist völlig offen, welche Fahrzeuge betroffen wären (Euro 6 oder Euro 6d), wie groß eine Fahrverbotszone wäre, wie Fahrverbote überwacht werden ohne entsprechende Kennzeichnung der Fahrzeuge und was dies für die bestehenden Umweltzonenregelungen bedeutet“, erklärte das Ministerium. Hätte der Bund wie von den Umweltministern vorgeschlagen die blaue Plakette für besonders saubere Fahrzeuge eingeführt, wäre die Diskussion Kommunen und Verbrauchern nach Ansicht des Ressorts erspart geblieben.

Die Städte Mainz, Ludwigshafen und Koblenz haben die höchste Belastung von Stickstoffdioxid (NO2) im Land. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes lagen nur Mainz und Ludwigshafen im vergangenen Jahr über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, Koblenz darunter. In Mainz ging der Durchschnittswert dem Verkehrsministerium zufolge von 53 auf rund 48 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zurück, in Ludwigshafen von 46 auf 44 und in Koblenz von 43 auf 40. Das Land und die drei Städte hatten 2017 ein Sofortprogramm zur Luftreinhaltung beschlossen. Sie erhalten drei Millionen Euro vom Land, um mit schnell wirksamen Maßnahmen drohende Fahrverbote für Dieselautos zu verhindern.

