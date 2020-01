Mainz will Erfolgsserie gegen Freiburg fortsetzen

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Mainz Der FSV Mainz 05 will die Erfolgsserie gegen den SC Freiburg heute fortsetzen. In den gemeinsamen zehn Jahren in der Fußball-Bundesliga konnten die Breisgauer in Mainz kein einziges Mal gewinnen. Für die Rheinhessen, die nur drei Punkte von einem Relegationsplatz entfernt sind, wäre ein erfolgreicher Start gegen den Tabellen-Achten im Kampf um den Klassenerhalt wichtig.

