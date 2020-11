Mainz will ersten Saisonsieg in Freiburg: Latza fehlt

Der Mainzer Danny Latza. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will seine Misere beenden und auch ohne den gelbgesperrten Kapitän Danny Latza erstmals in dieser Spielzeit gewinnen. Das Team von Trainer Jan-Moritz Lichte tritt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim SC Freiburg an.

