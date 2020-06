Mainz will gegen Augsburg nächsten Sieg: Baku wieder dabei

Ridle Baku von Mainz jubelt über seinen Treffer. Foto: Odd Andersen/AFP-POOL/dpa/Archivbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg einen wichtigen Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga machen. Mit dem 2:0 im Nachbarschaftsduell bei Eintracht Frankfurt im Rücken ist das Selbstvertrauen gestiegen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa