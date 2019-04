später lesen Mainz will gegen Freiburg Negativlauf stoppen Teilen

Twittern

Teilen



Nach sieben Niederlagen in den vergangenen acht Spielen will der FSV Mainz 05 gegen den SC Freiburg in die Erfolgsspur zurück finden. Die Statistik macht den Rheinhessen für das Auftaktspiel des 28. Spieltages in der Fußball-Bundesliga am (morgigen) Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) Mut. dpa