Mainz will gegen Köln den Saison-Heimfluch beenden

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Mainz Der FSV Mainz 05 will im Kellerduell der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln den Heimfluch in dieser Saison beenden. In den bisherigen fünf Spielen im eigenen Stadion gelang den Rheinhessen noch kein Sieg.

