Nach dem 2:2 im Rhein-Main-Derby will der FSV Mainz 05 im letzten Spiel der Hinrunde am Sonntag (18.00 Uhr) bei der TSG Hoffenheim einen positiven Abschluss. „Wir müssen in unserer Intensität bleiben, Mentalität zeigen und mit Zug zum Tor agieren“, sagte Trainer Sandro Schwarz am Freitag. dpa