Mainz will mutig ins Duell der Abstiegskandidaten gehen

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer lächelt vor dem Spiel. Foto: Thomas Frey/dpa.

Mainz Der FSV Mainz 05 ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am vorletzten Spieltag des Jahres bei einem direkten Konkurrenten gefordert. Die Mannschaft von Trainer Achim Beierlorzer tritt heute (18.30 Uhr/Sky) beim Tabellennachbarn SV Werder Bremen an, der noch einen Punkt besser dasteht als die Rheinhessen auf Rang 14. „Wir nehmen die Herausforderung an.

Wir wollen ein unangenehmer Gegner sein und versuchen, dort zu punkten“, sagte Beierlorzer am Montag.