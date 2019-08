Mainz will nach Pokal-Aus Sieg in Freiburg

Kaiserslauterns Timmy Thiele (l-r) im Kopfballduell gegen Jeremiah St. Juste und Jean-Paul Boetius von Mainz. Foto: Uwe Anspach/Archivbild.

Mainz Der FSV Mainz 05 will nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal am heutigen Samstag erfolgreich beim SC Freiburg in die neu Fußball-Bundesligasaison starten. Die Rheinhessen hatten im Pokal beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verloren.

