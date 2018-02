später lesen Mainz will neuen Schwung gegen Wolfsburg nutzen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison im Rücken will der FSV Mainz 05 jetzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga nachlegen. Mit dem VfL Wolfsburg kommt am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport) ein direkter Konkurrent in die Opel Arena. dpa