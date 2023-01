Bundesliga : Mainz will sich gegen Bochum mit einem Sieg belohnen

Mainz Im dritten Spiel des Jahres soll es endlich mit dem ersten Sieg für Mainz 05 klappen. Zugleich könnten die Rheinhessen damit Bochum auf Abstand halten. Zentner wird weiter fehlen.

Der FSV Mainz 05 will zum Ende der englischen Woche in der Fußball-Bundesliga endlich den ersten Sieg einfahren und sich in der Tabelle deutlich von den Abstiegsrängen absetzen. Coach Bo Svensson erwartet dabei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum Emotionen pur. „Das sind zwei Mannschaften, die beide Punkte brauchen. Entsprechend emotional wird es werden“, sagte der Däne am Freitag.