Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will mit einer Offensivstrategie im heutigen Spiel gegen den VfL Wolfsburg wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Cheftrainer Sandro Schwarz erwägt nach dem 0:1 vom Sonntag bei Bayer Leverkusen, in Jean-Philippe Mateta und Anthony Ujah gleich zwei Stürmer aufzubieten. dpa