Mainz-Zugang Aarón Martín fühlt bereit für die Bundesliga

Mit großen Erwartungen startet Aarón Martín in seine erste Fußball-Saion in Deutschland. „Ich bin bereit“, sagte der 21-jährige Neuzugang des FSV Mainz 05 am Dienstag bei einem Pressegespräch in Mainz. dpa