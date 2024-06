Nach Wahlschlappe „Streit endlich eindämmen“: Mainzer Ampel kritisiert Verhalten der Berliner Koalition

Etwas fröhlicher zeigte sich am Montag FDP-Fraktionschef Philipp Fernis. Zwar hatte seine Partei nicht herausragend abgeschnitten - aber besser als erwartet. In dieser Gemengelage, bei der gar die Existenzfrage der Partei gestellt worden sei, stelle sich eine „gewisse Zufriedenheit“ ein. Auch Fernis lehnte eine Neuwahl-Debatte kategorisch ab. Kritik an der Berliner Ampel kommt aber auch von der FDP. „Erfolge werden überlagert, weil man sich zu oft das eigene Parteiprogramm vorliest“, sagte der Fraktionschef. An der rheinland-pfälzischen Koalition werde häufig kritisiert, dass sie manchmal zu langweilig sei. In Mainz zeige man allerdings, dass man lange hinter verschlossenen Türen diskutieren könne. Eine Spitze in Richtung des Koalitionspartners setzte Fernis aber dann auch. Die Sozialdemokraten müssten sich überlegen, ob die Arbeiterpartei von ihrem Klientel noch gewählt wird, wenn sie sich dadurch profiliere, Geld an nicht arbeitende Menschen zu verteilen.