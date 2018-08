später lesen Mainzer Arzt wartet auf Auslaufen der „Sea Watch 3“ FOTO: Peter Zschunke FOTO: Peter Zschunke Teilen

Twittern

Teilen



Der Mainzer Arzt Gerhard Trabert hat seine geplante Mitwirkung an einem neuen Rettungseinsatz im Mittelmeer bis auf weiteres verschieben müssen. Der für Montag geplante Flug nach Malta sei gestrichen, „weil die Sea Watch weiter festgehalten wird“, sagte Trabert am Freitag in Mainz. dpa