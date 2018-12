später lesen Mainzer Baku nach Syndesmoseriss erstmals wieder im Kader FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Ridle Baku kehrt nach einem Syndesmoseriss erstmals in den Kader des FSV Mainz 05 zurück und könnte im Bundesliga-Auswärtsspiel bei RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) sein Comeback feiern. Der Mittelfeldspieler sei wieder voll belastbar, berichtete FSV-Trainer Sandro Schwarz am Freitag und kündigte eine Rotation in der Startelf an: „Es wird angesichts der Englischen Woche Veränderungen geben.“ Beim Tabellenvierten aus Leipzig streben die Mainzer mindestens einen Zähler an. dpa