Mainzer Biologe nimmt renommierten Forschungspreis entgegen

Für seine Forschungen zum menschlichen Erbgut hat der Mainzer Molekularbiologe Peter Baumann die mit fünf Millionen Euro verbundene Alexander-von-Humboldt-Professur erhalten. Die Verleihung am Dienstagabend in Berlin sei „ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Mainz zu einem internationalen Standort für biomedizinische Forschung auszubauen“, erklärte der Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität (JGU), Georg Krausch, am Mittwoch in Mainz. Insgesamt nahmen zehn Wissenschaftler den Forschungspreis entgegen. dpa