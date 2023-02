Kirche : Mainzer Bischof könnte sich gut eine Bischöfin vorstellen

Mainz Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich aufgeschlossen für die Berufung einer Bischöfin gezeigt - dies aber mit einem großen Wenn verbunden. In einem Doppelinterview von „Christ & Welt“, einer Beilage der Wochenzeitschrift „Zeit“, mit der katholischen Theologin Dorothea Sattler sagte Kohlgraf: „Ich könnte mir eine Bischöfin Sattler ganz hervorragend vorstellen, wenn das weltkirchlich gut geregelt wäre“ - also vom Vatikan für die gesamte katholische Kirche.

Die Weltkirche als zentrale Instanz spielt eine wichtige Rolle in der Diskussion über den 2019 aufgenommenen Synodalen Weg, einen Gesprächsprozess in der katholischen Kirche in Deutschland. Ein von der Münsteraner Theologin Sattler geleitetes Forum in diesem Gesprächsprozess will die Rolle der Frau in der Kirche neu bestimmen. Im vergangenen Jahr ermahnte der Vatikan die katholische Kirche in Deutschland, die Einheit mit der Weltkirche zu beachten.