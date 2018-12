Mainzer Bischof setzt auf Glaubwürdigkeit der Kirche

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf sieht die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Geistlichen an Kindern und Jugendlichen noch nicht als beendet an. „Der Glaube vieler Katholiken und darüber hinaus ist erschüttert. dpa

Und ich gestehe dies für mich ebenfalls“, sagte Kohlgraf im Mainzer Dom in seiner Predigt beim Gottesdienst zum Jahresschluss laut einer vorab verbreiteten Mitteilung. „Die Zukunft wird zeigen, wie es uns gelingt, nicht nur der Kirche, sondern in erster Linie dem Evangelium wieder Glaubwürdigkeit zu geben.“ Als Evangelium wird die Frohe Botschaft von Jesus Christus bezeichnet.

Das Bistum Mainz hatte für eine bundesweiten Studie über sexuellen Missbrauch katholischer Kleriker an Kindern und Jugendlichen Akten von 1946 bis Sommer 2017 gesichtet. Darin werden 53 Geistliche des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, 122 männliche und 47 weibliche Opfer wurden erfasst. Der Bischof sagte am Montag in der Predigt laut der Mitteilung: „Wir dürfen das Thema und die Menschen nicht als Fälle abhaken.“

Kohlgraf rief auch dazu auf, dass die katholische Kirche stärker auf die Belange von Jugendlichen eingeht. Er spüre, dass es ihm und vielen Verantwortungsträgern in der Kirche nicht gelinge, die Sprache der jungen Menschen zu sprechen oder überzeugende Antworten auf manche ihrer kritischen Fragen zu finden. „Ob wir uns das auf Dauer leisten können?“, fragte Kohlgraf. Das Bistum Mainz liegt zum Großteil in Hessen, zum kleineren Teil in Rheinland-Pfalz.