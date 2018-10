später lesen Mainzer Bischof will von Missbrauchsopfern lernen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf setzt zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs von Geistlichen an Kindern und Jugendlichen auf den direkten Kontakt zu Opfern. „Ich möchte von den Betroffenen lernen“, sagte Kohlgraf nach Angaben des Bistums am Dienstagabend bei einer Diskussionsrunde in Mainz. dpa