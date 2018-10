Mainzer Boss: Seit Jahren keine neuen Fans rekrutiert

Der Mainzer Vorstandschef Stefan Hofmann sieht bei dem Fußball-Bundesligisten Probleme, neue Anhänger für den Verein zu gewinnen. „Wir haben seit sieben, acht Jahren keine neuen Fans mehr rekrutiert, sind heute ein paar Tausend Fans über Bruchweg-Niveau. dpa

Wir müssen einfach wieder neue Leute für uns begeistern“, sagte Hofmann in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Freitag). Der Zuschauerschnitt der 05er war zuletzt immer weiter gesunken, teilweise besuchten unter 20 000 Fans die Heimspiele in der höchsten deutschen Spielklasse.

Hofmann betonte, er sehe das „nicht so dramatisch“. Seit dem Umzug in die neue Fußball-Arena „blieben aus unterschiedlichen Gründen jedes Jahr ein paar weg“, erklärte der 55 Jahre alte Vorstandschef. Wichtig in dem Prozess seien vor allem die Kinder.

Sportlich ist Hofmann nach dem torarmen aber effektiven Start mit neun Punkten optimistisch. „Von meinem Gefühl her können wir aber den Abstand nach unten halten, die Mannschaft hat deutlich mehr Substanz“, sagte er über das Team von Trainer Sandro Schwarz, das nach sieben Spielen ein Torverhältnis von 4:4 aufweist.

Mainzer Kader

Spielplan

BILD-Interview