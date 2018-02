später lesen Mainzer Carneval-Verein stellt Motivwagen vor FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der Mainzer Rosenmontagszug macht sich in diesem Jahr wieder auf 13 Motivwagen über das Zeitgeschehen lustig - vorgestellt werden die Figurengruppen heute. Das Team von Wagenbauer Dieter Wenger hat sich auch von einem Brand an der Lagerhalle des Mainzer Carnevals-Vereins (MCV) im Dezember nicht davon abbringen lassen, die Styropor-Figuren rechtzeitig zu vollenden. Die rollenden Satiremotive sind bereits am Fastnachtssonntag in der Mainzer Innenstadt zu sehen. dpa