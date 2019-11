Mainzer Carneval-Verein: Urban als Präsident bestätigt

Reinhard Urban, Präsident des Mainzer Carneval Vereins (MCV). Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) geht mit seinem Präsidenten Reinhard Urban auch in die Kampagne 2020. Eine Mitgliederversammlung bestätigte ihn am Montagabend im Amt, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte.

