Mainzer Carneval-Verein wählt Fastnachtsmotto 2019

Mit der Auswahl eines Mottos für die Fastnachtskampagne 2019 beginnt in Mainz schon kurz vor Pfingsten die Vorbereitung auf die närrische Jahreszeit. Eine vom Mainzer Carneval-Verein (MCV) berufene Jury kommt heute zusammen, um die Verszeilen zu bestimmen, die die Fassenachter vom offiziellen Start der Kampagne am 1. Januar bis zum bitteren Aschermittwoch am 6. März begleiten sollen. dpa