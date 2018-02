später lesen Mainzer Danny Latza für zwei Pokalspiele gesperrt FOTO: Carmen Jaspersen FOTO: Carmen Jaspersen Teilen

Mittelfeldspieler Danny Latza vom FSV Mainz 05 ist für zwei DFB-Pokal-Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Donnerstag. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte am Vorabend bei der Viertelfinal-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt (0:3) wegen eines groben Foulspiels in der 82. Minute die Rote Karte gesehen. dpa