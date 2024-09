Fußball-Bundesliga Mainzer Frust nach Heimpleite gegen Heidenheim

Entscheidend für den Spielausgang waren sie indes nicht, zumal in der Schlussphase auch noch Heidenheims Niklas Dorsch (80.) für ein Foul an Kaishu Sano die Rote Karte sah. „Das wäre der Moment gewesen, um noch mal ins Spiel zu kommen. Leider haben wir es verpasst, in Gleichzahl noch mal ein Momentum zu entwickeln“, sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert. Sein Fazit: „Wir waren fahrig und zu hektisch, haben es zu selten sauber ausgespielt.“