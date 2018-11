später lesen Mainzer Fußballfans randalieren in Regionalzug FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Nach dem 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg haben Fußballfans vom FSV Mainz auf ihrer Heimreise in einem Regionalzug randaliert. Auf der Fahrt von Freiburg nach Offenburg rissen sie am Samstagabend Deckenverkleidungen herunter, entfernten Leuchtstoffröhren und hinterließen Farbschmierereien, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. dpa