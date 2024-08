Bundesliga Mainzer Generalprobe gegen Montpellier gelungen

Am Sonntag feiern die Mainzer in der Stadt gemeinsam die Saisoneröffnung mit ihren Fans, ehe sich die Henriksen-Elf dann auf das erste Pflichtspiel am kommenden Freitag vorbereitet. In der ersten Runde des DFB-Pokals tritt der Bundesligist beim Nachbarn SV Wehen Wiesbaden an.