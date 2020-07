Bombendrohung : Mainzer Gericht geräumt und Ministerien zeitweise verlassen

Mainz Aufregung im Mainzer Justiz- und Regierungsviertel: Nach einer Bombendrohung wird das Gerichtsgebäude geräumt und durchsucht. Gefunden wird nichts. Unklar ist, ob das Ganze im Zusammenhang mit ähnlichen Vorfällen in anderen Städten steht.

Eine Bombendrohung gegen das Land- und Amtsgericht in Mainz hat am Dienstag einen größeren Einsatz im Justiz- und Regierungsviertel ausgelöst. Die Drohung war gegen 7.30 Uhr schriftlich beim Amtsgericht eingegangen und richtete sich gegen dieses Gebäude, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Der Komplex wurde geräumt und durchsucht, umliegende Straßen waren abgesperrt.

Nun ermittelt die Mainzer Kriminalpolizei. In anderen Städten wie Lübeck, Erfurt und Chemnitz waren ebenfalls Drohungen gegen Gerichtsgebäude eingegangen. Während in Erfurt Sprengstoffhunde im Einsatz waren, wurde das Amtsgericht Chemnitz nicht evakuiert. In Nordrhein-Westfalen waren die Landgerichte in Essen und Bochum von Bombendrohungen betroffen. Hier habe die Polizei die Gefahr als gering eingestuft und relativ schnell Entwarnung geben können, nachdem nichts gefunden worden sei, sagte eine Sprecherin des Justizministeriums in Düsseldorf.