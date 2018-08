später lesen Mainzer Halimi wechselt nach Dänemark zu Brøndby IF Teilen

Besar Halimi wechselt vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 zu Brøndby IF. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte bereits in der Vorsaison auf Leihbasis für den dänischen Vizemeister, bei dem er am Donnerstag einen Vertrag bis 2020 unterschrieb. dpa