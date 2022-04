Geschichte : Mainzer Kurfürst verschenkte Münzen aus Rheingold

Mainz Münzen und Medaillen waren schon immer ein zentrales Repräsentationsmittel von Herrschern. Der Numismatiker und ehemalige Bundestagsabgeordnete Eckhart Pick hat jetzt das „Mainzer Medailleursquartett“ porträtiert.

Vor genau 250 Jahren wurde in Mainz eine Münze geprägt, die mit Gold aus dem Rhein hergestellt wurde. Die Herkunft wird stolz auf der Rückseite auf Latein genannt: „Aurum Rheni“. Das Edelmetall sei von „Goldwäschereien am Rhein in mühevoller Arbeit zu einigen Gramm verarbeitet“ worden, sagt der Numismatiker Eckhart Pick, der den Gestalter der Rheingoldprägung von 1772 in einem jetzt erschienenen Buch porträtiert hat.