Mainzer Landtag debattiert über Formen von Antisemitismus

In einer lebhaften Debatte haben sich alle Fraktionen des rheinland-pfälzischen Landtags gegen Antisemitismus gewandt. Das Plenum beschloss, einen Antrag der CDU für den entschiedenen Kampf gegen Judenhass zur weiteren Behandlung an den Rechtsausschuss zu überweisen. In dem Papier wird unter anderem gefordert, dass sich der Runde Tisch Islam mit Antisemitismus befassen soll. dpa