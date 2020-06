Corona : Landtag sagt Sitzung wegen Corona-Verdachts ab

Mainz Eine Abgeordnete soll Kontakt zu einem Erkrankten gehabt haben und befindet sich in Quarantäne. Ob die Parlamentariern infiziert ist, entscheidet sich am Abend.

Eigentlich wollten die Abgeordneten im Mainzer Landtag am Donnerstag darüber debattieren, welche Folgen ein möglicher US-Truppenabzug für Rheinland-Pfalz hat und wie sich Kinder vor Missbrauch besser schützen lassen. Doch das Landtag hat die Sitzung wegen eines Corona-Verdachts vorsichtshalber abgesagt, weil eine Parlamentarierin Kontakt zu einem Infizierten hatte und am Mittwoch noch im Landtag saß. Inzwischen befindet sich die Parlamentarierin in häuslicher Quarantäne. Ein Ergebnis, ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hat, soll am Donnerstagabend vorliegen, teilte ein Sprecher des Landtags mit. Wann die Sitzung im Landtag nachgeholt wird, ist offen.

Die unter Corona-Verdacht stehende Abgeordnete hatte an der Plenarsitzung am Mittwoch teilgenommen. Diese fand erneut in einem Saal der Mainzer Rheingoldhalle statt, mit weitem Abstand zwischen den Abgeordnetenplätzen und Maskenpflicht beim Verlassen der Plätze. Der Ältestenrat des Parlaments entschied in einer kurzfristig angesetzten Sitzung am Donnerstagmorgen, die Plenarsitzung vorsichtshalber abzusagen. Sobald das Testergebnis vorliegt, will der Ältestenrat entscheiden, wann die Plenarsitzung nachgeholt wird.