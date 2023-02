Bundesliga : Mainzer Lee ist mit Doppelpack der Stimmungsmacher

Mainz In der Fastnachtshochburg Mainz herrscht nach dem 3:1 gegen den FC Augsburg schon Karnevalsstimmung. Mit seinem Doppelpack hat der Südkoreaner Jea-sung Lee daran großen Anteil.

Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff musste ihn der Mainzer Trainer Bo Svensson nach einer starken Leistung mit hohem Laufpensum wegen eines Krampfes vom Feld holen. „Das zeigt, was er auf den Platz gebracht hat“, sagte der Däne anerkennend. Lee hatte in der 21. Minute zum dritten Mal in diesem Jahr - wie gegen Borussia Dortmund (1:2) und gegen den VfL Bochum (5:2) - das Führungstor erzielt.

Durch die starken Leistungen in dieser Spielzeit dürfte auch der Marktwert von Lee steigen, der im Sommer 2021 vom Zweitligisten Holstein Kiel nach Mainz gewechselt war. Zur Jahreswende hatte er mit einem Eintrag in seinem eigenen Block, in dem von einem „starken Wunsch“ in einem „anderen Umfeld“ zu wachsen zu lesen war, für Irritation gesorgt. „Es war nicht ganz gescheit, was aus dem Koreanischen übersetzt worden ist“, erklärte Schmidt. „Das ist für ihn erledigt und kein Thema. Das wurde auch besprochen.“