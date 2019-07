Mainzer Mateta am Meniskus operiert: Ausfall für drei Monate

Der Mainzer Torschütze Jean-Philippe Mateta nach seinem Treffer zum 2:0. Foto: Torsten Silz/Archiv.

Mainz Torjäger Jean-Philippe Mateta vom FSV Mainz 05 ist am Meniskus operiert worden. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde der operative Eingriff am rechten Kniegelenk am Montag vorgenommen.

Dabei wurde ein Meniskusriss behandelt, den sich der Angreifer in der vergangenen Woche bei einem Trainingsunfall zugezogen hatte. Mateta wird den Mainzern voraussichtlich mindestens drei Monate nicht zur Verfügung stehen.

„Die Nachricht von der Ausfalldauer von Jean-Philippe Mateta ist für uns sehr schmerzhaft, da wir in den kommenden Monaten auf unseren besten Torschützen der Vorsaison und einen wichtigen Faktor in unserem Spiel verzichten müssen“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder. Der 22-jährige Mateta hatte in der vergangenen Saison in 34 Bundesligaspielen 14 Tore erzielt und zwei Treffer im DFB-Pokal.