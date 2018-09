Mainzer Nachwuchsleiter Kersting prangert Berater an

Der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums beim FSV Mainz 05, Volker Kersting, hat Berater im Profifußball für das frühe Anlocken von jungen Spielern kritisiert. „Es gibt Berater, die fangen mit 11- oder 12-Jährigen an. dpa

In diesem Altersbereich aber setzen wir uns mit Beratern grundsätzlich nicht an einen Tisch. Dann verzichten wir lieber auf einen Spieler“, sagte der 46 Jahre alte Kersting in einem Interview des Fachmagazins „Kicker“ (Montag). Dies sei „glasklar Kinderhandel“, betonte er. „Wofür muss ein 11-, 12-, 13-, 14-Jähriger einen Berater haben? Das konnte mir bis zum heutigen Tag noch keiner erklären.“

Der Nachwuchschef des Fußball-Bundesligisten glaubt, dass sich die Berater teilweise gar nicht für die Belange der Jugendlichen interessieren. „Die Berater suchen mittlerweile Wege - und das wird in den nächsten Jahren verstärkt kommen - wie sie im Juniorenbereich Geld verdienen können“, erklärte Kersting.

Berater, die schon bei Jugendspielern Summen von den Vereinen wollen, seien „unseriös hoch zehn“, monierte der NLZ-Leiter. Das gehe so weit, dass die Berater selbst von 250 bis 300 Euro Taschengeld der Teenager noch zehn Prozent einstreichen wollen, wie Kersting berichtete. „Ein Teil der Berater, ich meine die unqualifizierten, sind derzeit mit Abstand die größten Talent-Vernichter in Deutschland.“

Nachwuchskonzept Mainz 05

Kicker-Interview mit Kersting