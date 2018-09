Mainzer Neuzugang Abass: „Will immer den Ball haben“

Mit gesundem Selbstbewusstsein hat Issah Abass die Arbeit bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 aufgenommen. „Ich bin jung, ich bin schnell und trickreich. Ich will immer den Ball haben, um zu gewinnen“, sagte der 19-jährige Ghanaer bei seiner Vorstellung. dpa

Der Schritt vom slowenischen Meister NK Olimpija Ljubljana nach Deutschland sei „ein Traum“.

„Ich gebe immer alles“, betonte der ganz auf Fußball konzentrierte Abass, für eine Freundin habe er keine Zeit. Das erste Training mit seinen neuen Kollegen absolviert der Ghanaer am Mittwoch. Am Dienstag standen für den siebten Neuzugang Leistungstests auf dem Programm.

„Der Junge hat was ganz Spezielles, was Individuelles“, sagte Trainer Sandro Schwarz. Abass sei ein Vorgriff auf die Zukunft und deshalb sei es richtig gewesen, nach dem Wechsel von Pablo De Blasis noch einmal aktiv zu werden. Rund drei Monate wurde der Transfer vorbereitet.

„Issah ist flexibler Außenbahnspieler, der aber auch als Stürmer eingesetzt werden kann. Er muss sich sicher an die höhere Intensität gewöhnen. Er kann hier in Ruhe den nächsten Schritt angehen“, erklärte Schwarz. Abass, der das frühere italienische Raubein Gennaro Gattuso wegen dessen Spielweise als Idol auserkoren hat, will sich über Mainz 05 in die Nationalmannschaft seines Heimatlandes spielen. Bereits am Donnerstag (18.30 Uhr) soll er im Testspiel beim Oberligisten TuS Koblenz zum Einsatz kommen.

