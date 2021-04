Mainzer OB Ebling für Stärkung von regionalem Tourismus

Mainz In der Weiterentwicklung des touristischen Konzepts nimmt die Landeshauptstadt Mainz auch Wiesbaden und den Rheingau in den Blick. Das Reisen wird nachhaltiger und regionaler, erwartet der Vorsitzende des Städtetags Rheinland-Pfalz.

Nach dem Wegfall vieler Flugreisen hatte Mainz im Sommer vergangenen Jahres nach Angaben der Stadt an Wochenenden eine Auslastung der Hotels von 70 Prozent. „Dies wollen wir weiter stärken, indem wir die regionale Anbindung verbessern“, sagte Ebling. So biete sich nach einem drei- oder viertägigen Mainz-Besuch ein Abstecher nach Hessen an, um auch Wiesbaden und den Rheingau zu erleben. „Wir sollten uns den in Mainz über Jahrhunderte hinweg vertrauten Blick auf das andere Rheinufer bewahren.“ Auch in Rheinhessen gebe es lohnende Ziele, die sich gut mit Erlebnissen in der Stadt und rechts des Rheins verbinden ließen.