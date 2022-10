Ernennung : Mainzer OB Ebling neuer rheinland-pfälzischer Innenminister

Mainz Ministerpräsidentin Dreyer hat rasch gehandelt und den Nachfolger für den zurückgetretenen Innenminister präsentiert. Der Neue im Kabinett will den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe nach Kräften unterstützen.

Nur einen Tag nach dem Rücktritt von Roger Lewentz hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer den bisherigen Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (alle SPD) zum neuen Innenminister ernannt. In seinem ersten Auftritt als neues Kabinettsmitglied kündigte Ebling am Donnerstag an, er und sein Ministerium würden den Untersuchungsausschuss des Landtags zur Flutkatastrophe vom vergangenen Jahr „nach Kräften“ unterstützen. Lewentz war am Mittwoch nach wachsender Kritik wegen seiner Rolle während der Flutkatastrophe im Ahrtal zurückgetreten.

Dreyer hob Eblings Verwaltungserfahrung als Kommunalpolitiker und als früherer Staatssekretär in der Landesregierung hervor. Ebling erklärte, es sei ihm nicht leicht gefallen, das Amt als OB seiner Heimatstadt niederzulegen. Er wolle an die Arbeit seines Vorgängers anknüpfen: Rheinland-Pfalz stehe für Sicherheit und hohe Lebensqualität. Als Schwerpunkte seiner künftigen Arbeit nannte er es, die richtigen Konsequenzen aus der Flutkatastrophe zu ziehen und beim neuen kommunalen Finanzausgleich alle Kommunen im Blick zu haben.

Lewentz hatte am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt. Er stand wegen erst kürzlich bekannt gewordener Polizeivideos aus der Katastrophennacht sowie des anschließenden Einsatzberichts der Hubschrauberpiloten an das Innenministerium in der Kritik. Die laut Polizei versehentlich vergessenen Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser. Er übernehme mit seinem Rücktritt die politische Verantwortung für in seinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler, sagte Lewentz.